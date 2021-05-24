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Son dakika: Akdeniz’de müjde ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 12:56
Güncelleme:24.05.2021 13:00
Son dakika haberi... Akdeniz'de sondaj çalışmaları ne durumda? Müjde ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu Bakan Dönmez, "Akdeniz’de biz son 3 yıldır 8 tane derin deniz sondajı yaptık." ifadelerini kullanarak "Açtığımız bazı kuyularda gaz emareleri var" dedi.
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