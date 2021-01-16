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Son dakika: Akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı!

A Haber
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Giriş: 16.01.2021 14:25
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın uzun süre üzerinde çalıştığı operasyonda düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15-16.01.2021 tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ “ kod adlı operasyon gerçekleştirildi. MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15-16.01.2021 tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''SİLİCİ " kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

ESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK ORTAYA ÇIKARMIŞTI
"Silici" adı verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda düğmeye ilk olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak basmış, bakanlığı döneminde akaryakıt aracılığıyla vergi kaçakçılığını ortaya çıkarmıştı. MASAK'ı görevlendiren Bakan Albayrak açıkladığı Yeni Ekonomi Programlarında da bu konunun üzerinde durmuştu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, akaryakıt aracılığıyla yapılan vergi kaçakçılığına dikkat çekerek MASAK'ın bu konuda operasyon hazırlığına önayak olmuştu.

220 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA VE GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR
170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu.

Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

DEVLETE ZARARI 15 MİLYAR TL
Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TLolduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

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