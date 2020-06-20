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Son dakika: Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda |Video

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Giriş: 20.06.2020 18:55
Güncelleme:20.06.2020 19:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'taki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti.

BAKAN AKAR'DAN BİRLİKLERE TEBRİK

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Akar ve Komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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