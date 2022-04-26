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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 11:38
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." dedi.
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