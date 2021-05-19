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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki

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Giriş: 19.05.2021 10:27
Güncelleme:19.05.2021 10:31
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Erdoğan’ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Çelik, “Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.
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