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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Erdoğan’ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Çelik, “Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.