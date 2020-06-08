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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı |Video

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Giriş: 08.06.2020 15:13
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde neler var? 65 yaş üste ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde neler var? 65 yaş üste ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 14.15'te başladı.

Toplantıda iç ve dış politika ile ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki son durum da masada olacak.

Kongre süreci de toplantıda görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor.

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlabaşkanlık rında yapılacak değişiklikler ile ilgili çalışma da masada olacak.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı SON DAKİKA: AK PARTİ MKYK BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

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