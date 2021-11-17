Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’helalleşme’ tepkisi: Sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkkan ve Akşener'e sert çıkarak, "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu tür bir bayana milletimizin gereken cevabı 2023'ün Haziran'ında verecektir. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğu'na da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik iste." dedi. 'Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz' diyen Başkan Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.

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