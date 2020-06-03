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Son dakika: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek |Video

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Giriş: 03.06.2020 16:14
Güncelleme:03.06.2020 16:21
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber canlı yayınına katıldı. Sayan ve Enginyurt, ekonomi üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'a getirilen eleştirilere cevap verdi, "Tam bağımsız tarım ve para politikasına kavuştuk" ifadelerini kullandılar.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber canlı yayınına katıldı. Sayan ve Enginyurt, ekonomi üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'a getirilen eleştirilere cevap verdi, "Tam bağımsız tarım ve para politikasına kavuştuk" ifadelerini kullandılar.

BAKAN ALBAYRAK CHP'NİN TARIM KOZLARINI BOZDU

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "CHP son yıllarda sürekli tarım politikaları üzerinden hükümete saldırmaya başlıyordu. Çiftçiler üzerinden saldırmaya başlamıştı. Sayın Berat Albayrak'ın bu hamlesiyle tarımla ilgili ellerinde hiçbir koz kalmadı. Ağa babaları bakana saldırmayı emrediyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTIR

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sayın Berat Albayrak Türkiye için son dönemde büyük bir şans. Sayın Albayrak almış olduğu tedbirlerle dünya piyasasını takip etmesiyle ekonomiyi iyi okumasıyla Türkiye'nin başına örülebilecek bütün çorapların önüne geçmiştir. CHP, İP ve HDP de Türkiye'nin ekonomik anlamda kalkınmasını istemedikleri için hep hakaret alay ve ciddiye almayarak ekonomik batağa götürmeyi düşündüler." şeklinde konuştu.

Son dakika: MHP’li isimden A Haber canlı yayınında Meral Akşener’e yaylım ateşi: Bakan Berat Albayrakın yüzüne nasıl bakacaksın? SON DAKİKA: MHP'Lİ İSİMDEN A HABER CANLI YAYININDA MERAL AKŞENER'E YAYLIM ATEŞİ: BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?
MHPli Cemal Enginyurttan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki MHP'Lİ CEMAL ENGİNYURT'TAN BERAT ALBAYRAK ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KİRLİ ALGI OPERASYONUNA SERT TEPKİ
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bakan Albayraka yapılan operasyona dikkat çekti MHP ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT, BAKAN ALBAYRAK'A YAPILAN OPERASYONA DİKKAT ÇEKTİ

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