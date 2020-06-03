Son dakika: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek |Video

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber canlı yayınına katıldı. Sayan ve Enginyurt, ekonomi üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'a getirilen eleştirilere cevap verdi, "Tam bağımsız tarım ve para politikasına kavuştuk" ifadelerini kullandılar.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber canlı yayınına katıldı. Sayan ve Enginyurt, ekonomi üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'a getirilen eleştirilere cevap verdi, "Tam bağımsız tarım ve para politikasına kavuştuk" ifadelerini kullandılar.

BAKAN ALBAYRAK CHP'NİN TARIM KOZLARINI BOZDU

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "CHP son yıllarda sürekli tarım politikaları üzerinden hükümete saldırmaya başlıyordu. Çiftçiler üzerinden saldırmaya başlamıştı. Sayın Berat Albayrak'ın bu hamlesiyle tarımla ilgili ellerinde hiçbir koz kalmadı. Ağa babaları bakana saldırmayı emrediyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTIR

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sayın Berat Albayrak Türkiye için son dönemde büyük bir şans. Sayın Albayrak almış olduğu tedbirlerle dünya piyasasını takip etmesiyle ekonomiyi iyi okumasıyla Türkiye'nin başına örülebilecek bütün çorapların önüne geçmiştir. CHP, İP ve HDP de Türkiye'nin ekonomik anlamda kalkınmasını istemedikleri için hep hakaret alay ve ciddiye almayarak ekonomik batağa götürmeyi düşündüler." şeklinde konuştu.