01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.