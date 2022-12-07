Son dakika | ABD'nin F16 kararı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Kongresi'nde alınan F-16 kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin olarak "Olumlu karşılıyoruz, bir an önce nihayete ermeli" dedi.

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