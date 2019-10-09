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09.10.2019
Son dakika: ABD ve Batı medyasından teröristlere destek
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği barış operasyonu ABD ve Avrupa medyasının gündeminden düşmüyor. Batı basını, teröristlerden yana bir tavır sergilemekten çekinmiyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump da, o teröristlere ihanet etmekle suçlanıyor.
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allahim yardimciniz olsun hareketin adi bahçeli hareketi olsun. seninleyiz reiz isdenirse biz de geliriz başkanim emrindeyiz reiz
Rabbim Askerlerimizi korusun... Gelecekte tarih Türkiyeyi bölmek isteyen abd ve israilin suriyede devlet kurmak için yaptıklarını Erdoğan suriyeye yaptığı harekatlarla boşa çıkardı oyunlarını diye yazacak!!!
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