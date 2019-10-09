Son dakika: ABD ve Batı medyasından teröristlere destek

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği barış operasyonu ABD ve Avrupa medyasının gündeminden düşmüyor. Batı basını, teröristlerden yana bir tavır sergilemekten çekinmiyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump da, o teröristlere ihanet etmekle suçlanıyor.