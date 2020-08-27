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Son dakika: ABD özel temsilcisi James Jeffrey Ankara’da

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Giriş: 27.08.2020 14:08
Güncelleme:27.08.2020 14:09
Son dakika haberi... Suriye konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye’nin yeni anayasasını oluşturmak üzere Cenevre’de toplantılar yapılacak. Bu toplantılar öncesinde ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jemes Jeffrey bir kez daha Ankara’da. Daha önce İstanbul’da Suriye’deki muhalif temsilcileriyle temaslarda bulunmuştu. Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı’nda görüşme yapacak. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları aktardı.

Suriye konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin yeni anayasasını oluşturmak üzere Cenevre'de toplantılar yapılacak. Bu toplantılar öncesinde ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jemes Jeffrey bir kez daha Ankara'da. Daha önce İstanbul'da Suriye'deki muhalif temsilcileriyle temaslarda bulunmuştu. Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme yapacak. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları aktardı.

ABDnin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da... ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JAMES JEFFREY ANKARA'DA...
James Jeffrey İstanbulda Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi JAMES JEFFREY İSTANBUL'DA SURİYELİ MUHALİFLERLE BİR ARAYA GELDİ

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