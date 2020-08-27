Son dakika: ABD özel temsilcisi James Jeffrey Ankara’da

Son dakika haberi... Suriye konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye’nin yeni anayasasını oluşturmak üzere Cenevre’de toplantılar yapılacak. Bu toplantılar öncesinde ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jemes Jeffrey bir kez daha Ankara’da. Daha önce İstanbul’da Suriye’deki muhalif temsilcileriyle temaslarda bulunmuştu. Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı’nda görüşme yapacak. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları aktardı.

Suriye konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin yeni anayasasını oluşturmak üzere Cenevre'de toplantılar yapılacak. Bu toplantılar öncesinde ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jemes Jeffrey bir kez daha Ankara'da. Daha önce İstanbul'da Suriye'deki muhalif temsilcileriyle temaslarda bulunmuştu. Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme yapacak. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları aktardı.