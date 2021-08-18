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Son dakika: ABD ile göçmen anlaşması iddiası | ABD Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı: Erdoğan ile Biden arasında anlaşma iddiaları temelsizdir

A Haber
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Giriş: 18.08.2021 09:30
Güncelleme:18.08.2021 09:30
Son dakika haberi... ABD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı. ABD tarafından yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasında anlaşma iddiaları temelsizdir" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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