Son dakika: ABD ile göçmen anlaşması iddiası | ABD Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı: Erdoğan ile Biden arasında anlaşma iddiaları temelsizdir

Son dakika haberi... ABD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı. ABD tarafından yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasında anlaşma iddiaları temelsizdir" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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