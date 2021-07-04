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Son dakika: A Haber Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaştı! İşte Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi

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Giriş: 04.07.2021 13:35
Son dakika haberleri... A Haber muhabiri Evren Şenlik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadelerini canlı yayında aktardı. Evren Şenlik Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi" şeklinde konuştu.
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