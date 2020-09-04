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Son dakika: A Haber operasyon bölgesinde! 38 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta bin 22 personelin görev aldığı ''Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu''nun başlatılmıştı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Ahmet Yıldırım, operasyon bölgesindeki son durumu aktardı. İlk belirlemelere göre 38 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesenden yeni görüntüler.