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Son dakika: A Haber ekibi Mehmetçikle ‘Eren-10 Operasyonu’nda! Askeri helikopterden canlı yayın
Son dakika haberi... A Haber ekibi kahraman Mehmetçikle ‘Eren-10 Operasyonu’na katıldı. A Haber Yurt/İstanbul Haberler müdürü Kerim Ulak askeri helikopterden canlı yayında detayları anlattı. Kahraman Mehmetçik canlı yayında "Milletimizin duası bize yeter. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" mesajı verdi.