Son dakika: A Haber canlı yayında flaş sözler: 15 Temmuz'da tanklara nasıl göğsümüzü dayadıysak Biden'ın göndereceği hedeflere de dayarız

Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK ve çeteleri kimler, nasıl bir araya getirdi? Suç çetelerinin komplo teorilerini kimler yazıyor? Vesayet merkezleri güçlü ve itibarlı bir Türkiye'den kimler rahatsız? Gazeteci-Yazar Metin Özkan ve Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yapacağı her türlü girişimi o gün 15 Temmuz’da tanklara nasıl göğsümüzü dayadıysak millet olarak Biden’ın göndereceği bütün hedeflere de göğsümüzü dayarız. Çünkü biz kendi Cumhurbaşkanımızı ülkemizin başkomutanını hiç kimseye ölürüz teslim etmeyiz. Böyle bir millet inancımız var bizim." dedi. Bayraklı ise "Türkiye siyasi tarihi, bu tarz siyasi mühendislik projeleriyle doludur." dedi.

Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK ve çeteleri kimler, nasıl bir araya getirdi? Suç çetelerinin komplo teorilerini kimler yazıyor? Vesayet merkezleri güçlü ve itibarlı bir Türkiye'den kimler rahatsız? Gazeteci-Yazar Metin Özkan ve Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci-Yazar Metin Özkan: Siz alternatif misiniz? Erken seçim yapın da görün. Yenilen pehlivanın güreşe doymadığı bir ortamda ben seni er meydanında bekliyorum diyerek ülkenin Cumhurbaşkanına meydan okumak bu ülkede FETÖ'nün yapmış olduğu kanlı darbeyi tiyatro diye nitelendirmek. Bu ülkenin Cumhurbaşkanını diktatör ordusunu sanki bir terör örgütü ve uyguladığı hukuku da kanlı bir hukuk gibi anlatan ve kendisine akademisyen diyen terörle mücadeleyi de sanki masum insanlarla Türkiye savaşıyormuş gibi gösteren bir yapının bir söylemini alıp Cumhurbaşkanına mal eden bir CHP var.

Sadece yalan siyaset üzerinden yapılan şeylerin Türkiye'ye fayda sağladığını düşünmüyorum!

Tanıdığım bildiğim bu Türk milleti atalarımdan ve dedelerimden öğrendiğim bu Türk milleti ne Biden'ı ne de onun gibi dış hiçbir güce ve mihraka pabuç bırakmaz. Biden kimdir ya? Biden darbeyle ya da darbesiz seçimle bile Türkiye'de iktidar değiştiremez bundan adınız gibi emin olun. Türk milleti görüyor. Görüyorsunuz bir mafya lideri oturuyor dünyanın bir ucunda başka memlekette önüne alıyor bilgisayarı bir açıklama yapıyor ortalığı karıştırıyor. İnsanlar her şeyi görüyor duyuyor. Ülkesine milletine devletine yapılan operasyonları görüyor. Biden bize ne yapabilir? Kirli borudan temiz su akmaz. Biz 15 Temmuz'lara direnmiş bir milletiz. Onun için Biden'ın Türkiye'ye yapacağı hele hele Cumhur İttifakı'na ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı her türlü girişimi o gün 15 Temmuz'da tanklara nasıl göğsümüzü dayadıysak millet olarak Biden'ın göndereceği bütün hedeflere de göğsümüzü dayarız. Çünkü biz kendi Cumhurbaşkanımızı ülkemizin başkomutanını hiç kimseye ölürüz teslim etmeyiz. Böyle bir millet inancımız var bizim.

Doç. Dr. Enes Bayraklı: Türkiye siyasi tarihi, bu tarz siyasi mühendislik projeleriyle doludur. Türkiye siyaseti genellikle hep bu tarz çevreler eliyle şekillendirilmiştir. Maalesef siyasi tarihimiz bu tarz girişimlerle doludur. Türkiye özellikle son 20 yıldır çok ciddi bir demokratikleşme sürecinden geçti bununla birlikte vesayet odakları teker teker dağıtıldı. Öyle bir noktaya geldik ki devletin içerisinde yapılanmış olan FETÖ'vari yapılanmalar da dahil olmak üzere birçok vesayet odağı yurt dışı kaynaklı ve bunların bir kısmı da yurt içi kaynaklıydı tasfiye edildiler. Bu uluslararası alanda birçok çevreyi rahatsız ediyor. Fakat Türkiye kendisine çizilen bu sınırların dışına çıktı son 20 yılda.

Bütün bu resmi ben Türkiye'deki siyasi mühendislik tarihinin bir devamı olarak okuyorum sadece enstrümanlar farklı ama amaç ve hedef aynı.