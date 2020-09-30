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Son dakika: A Haber Azerbaycan'daki yaralı askerlerin getirildiği o hastanede!

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Giriş: 30.09.2020 11:03
Güncelleme:30.09.2020 11:28
Son dakika haberi... A Haber ekibi Azerbaycan'da yaralı askerlerin tedavi edildiği hastaneye girdi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, yaralı askerlerle konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberi... A Haber ekibi Azerbaycan'da yaralı askerlerin tedavi edildiği hastaneye girdi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, yaralı askerlerle konuştu. İşte detaylar...

Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Habere konuştular: Karabağ bizi gözlüyor! SON DAKİKA: KOMUTAN YARALI ASKERİN ALNINDAN ÖPTÜ! A HABER'E KONUŞTULAR: KARABAĞ BİZİ GÖZLÜYOR!
Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Habere konuştular: Karabağ bizi gözlüyor! SON DAKİKA: KOMUTAN YARALI ASKERİN ALNINDAN ÖPTÜ! A HABER'E KONUŞTULAR: KARABAĞ BİZİ GÖZLÜYOR!

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