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Son dakika: A Haber Azerbaycan'daki yaralı askerlerin getirildiği o hastanede!
Son dakika haberi... A Haber ekibi Azerbaycan'da yaralı askerlerin tedavi edildiği hastaneye girdi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, yaralı askerlerle konuştu. İşte detaylar...
Son dakika haberi... A Haber ekibi Azerbaycan'da yaralı askerlerin tedavi edildiği hastaneye girdi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, yaralı askerlerle konuştu. İşte detaylar...