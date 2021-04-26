Son dakika: 6-8 Ekim Kobani Olayları Davası başlıyor! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... 'Kobani Olayları' davasında, aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da olduğu sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Prof. Dr. Ender Ethem Atay, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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