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Son dakika: 6-8 Ekim Kobani Olayları Davası başlıyor! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 10:43
Güncelleme:26.04.2021 11:02
Son dakika haberi... 'Kobani Olayları' davasında, aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da olduğu sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Prof. Dr. Ender Ethem Atay, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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