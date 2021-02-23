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Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!

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Giriş: 23.02.2021 18:12
Güncelleme:23.02.2021 18:14
Son dakika haberi...Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Başsavcılık, 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!
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