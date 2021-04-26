Son dakika: 3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler var. 2 haftalık kısmi kapanma süreci de bugün sona eriyor. Peki tam kapanma olacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Nadir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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