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Son dakika: 3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 17:12
Güncelleme:26.04.2021 17:18
Son dakika haberi... Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler var. 2 haftalık kısmi kapanma süreci de bugün sona eriyor. Peki tam kapanma olacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Nadir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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