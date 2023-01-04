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Son dakika: 2023 yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 04.01.2023 13:32
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu yıl OR-KÖY ödemelerini artırdık. Orman köylülerimize 1,32 milyar lira destek tahsis ettik" dedi. Erdoğan, "Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız." ifadelerini kullandı.
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