Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, merak edilen "20 bin öğretmen ne zaman atanacak" sorusunu da yanıtladı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, merak edilen "20 bin öğretmen ne zaman atanacak" sorusunu da yanıtladı.

20 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN ATANACAK?

Bakan Selçuk, "Dün toplantısı yapıldı. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek, personel müdürlüğümüz bunu getirdi bize. Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz." dedi.