07 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: 2. Yeditepe Bienali | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Kendi coğrafyamızda, kalbimizde, zihnimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak vaktimizi heba etmiş oluruz.” İfadelerini kullandı.