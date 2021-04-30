Son dakika: 17 günlük tam kapanma! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanma başladı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka sayılarının düştüğü bir bayramı yaşammak istiyoruz. Vaka sayılarında hızlı düşüşün sağlanacağına inanıyorum." dedi.

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