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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne TAK sistemi kuruluyor | Peki TAK sistemi ne demek? Çalışmalar ne kadar sürecek?

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09.05.2020
Son dakika haberi; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı. Çalışmaların 17 Mayıs'a kadar süreceği açıklandı. Peki TAK sistemi ne işe yarayacak? A Haber muhabiri detayları canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı. Çalışmaların 17 Mayıs'a kadar süreceği açıklandı.

Peki TAK sistemi ne işe yarayacak? A Haber muhabiri detayları canlı yayında anlattı.

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