Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu! 18 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu: 56 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı." ifadelerine yer verildi.

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