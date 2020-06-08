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Son dakika: 100 yıllık plan Libya'da nasıl bozuldu? Türkiye'nin bu hamlesi kimleri rahatsız etti? |Video

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Giriş: 08.06.2020 16:48
Güncelleme:08.06.2020 17:17
Türkiye'nin destek verdiği Libya ordusunun başlattığı "Zafer Yolları" operasyonu ile darbeci darbeci Hafter için çember daralıyor. Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyi ve doğusundaki kararlı ilerleyişi sürüyor. Operasyon kapsamında Sirte kentinde ilerleyen Libya ordusu birçok bölgeyi Hafter milislerinden temizledi. Peki Türkiye, Libya'daki 100 yıllık planı nasıl bozdu? Libya'da son durum ne? Yaşananların perde arkasında neler var? TBMM Dışişleri komisyonu üyesi Mustafa Canbey, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ferhat Pirinççi yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin Libya Ordusu karşısında art arda aldığı yenilgilerle geri çekilmesi ve kontrol ettiği şehir ve bölgeleri terk etmek zorunda kalması kimleri rahatsız etti? Türkiye'nin Libya'nın meşru Hükümeti'ne desteği 100 yıllık kalleş planları nasıl bozdu?

TBMM Dışişleri komisyonu üyesi Mustafa Canbey, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ferhat Pirinççi yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

TÜRKİYE LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Prof Dr. Ferhat Pirinççi açıklamalarında; Ocak ayından itibaren, Türkiye bir yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşrutiyetinin pekiştirilmesi için çalışmalar yaparken bir yandan da ateşkesin sağlanması için çalışmalarda bulunduğunu dile getirdi. Moskova'da Türkiye ile Rusya'nın ateşkes imzalanmasına yönelik çalışmalarına yanaşmayan darbeci Hafter'in Berlin Konferası'ndaki ateşkes kararına da uymadığını belirtti. Pirinççi, darbeci Hafter ve destekçilerinin bu tutumunun ardından 6 ay sonra Türkiye'nin desteği ile Libya Ordusu'nun başarılı ilerleyişinin ardından ateşkes çağrısında bulunmasının dengelerin değiştiğinin en güçlü göstergesi olduğunu dile getirdi.

Libyada darbeci Hafter için çember daralıyor |Video LİBYA'DA DARBECİ HAFTER İÇİN ÇEMBER DARALIYOR |VİDEO

"MEHMETÇİĞE TUZAK KURULUYOR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın açıklamalarından satır başları;

Milli menfaatlerimizi ön gören ne tür hamle yapıldıysa ülke adına hep muhalefet tarafından bir engel çıkarıldı. Afrin'de ne işimiz var? Fırat Kalkanı'nı niye yapıyoruz? Doğu Akdeniz Libya bataklık? Mehmetçiğe tuzak kuruluyor. Lejyoner mi bizim Mehmetçiğimiz gibi saygısızca söylemlerde bulunanlar bugün sustular. Mahcubiyetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman Libya'da Rusya'nın, Fransa'nın, Arabistan'ın Mısır'ın ne işi var diyemeyenler 'Türkiye'nin orada ne işin var?' deme aymazlığına düştüler. Türkiye orada olduğu için uluslarası boyuta tanınan güçler Libya'yı özgürleştiriyor. İnşallah daha da iyi olacak.

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