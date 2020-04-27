Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede ana gündem bayramdan sonra ilk normalleşme adımları olacak. Sokak kısıtlaması bu hafta 3 gün mü? 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Detayları A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ, Ankara’dan aktardı.