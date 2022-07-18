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Son bir yılda kaç üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi?

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Giriş: 18.07.2022 10:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok olayın faili olan ve kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ile birlikte eylem hazırlığında olan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Emniyet ve Jandarma operasyonuyla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz'ın 2016'da Güven Park'ta yapılan terör saldırısı ile Bingöl'de Fırat Aksa Elektrik İdaresi'ne ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi planlayanlar arasında olduğu belirtildi. Peki son 1 bir yılda kaç üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi?
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