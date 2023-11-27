Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası! Yurt genelinde alarmın rengi kırmızı! A Haber o bölgelerdeki son durumu anlattı

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, şiddetli bir şekilde devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Türkiye genelinde etkisini sürdürecek fırtına ve sağanak yağışlar ne kadar sürecek? A Haber, son 20 yılın en kuvvetli fırtınasının ardından Kastamonu, Hatay ve İzmir'de yaşanan olumsuz şartları canlı yayında aktardı. İlçelerde deniz taşmaları yaşanırken, yollar su altında kaldı ve binalar tahliye edildi. Fırtına ve sağanak yağış ne kadar devam edecek? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum raporu...