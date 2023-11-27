27 Kasım 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası! Yurt genelinde alarmın rengi kırmızı! A Haber o bölgelerdeki son durumu anlattı
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, şiddetli bir şekilde devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Türkiye genelinde etkisini sürdürecek fırtına ve sağanak yağışlar ne kadar sürecek? A Haber, son 20 yılın en kuvvetli fırtınasının ardından Kastamonu, Hatay ve İzmir'de yaşanan olumsuz şartları canlı yayında aktardı. İlçelerde deniz taşmaları yaşanırken, yollar su altında kaldı ve binalar tahliye edildi. Fırtına ve sağanak yağış ne kadar devam edecek? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum raporu...