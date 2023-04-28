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Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu! Başkan Erdoğan diplomasisi ile etkili Türkiye

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Giriş: 28.04.2023 11:41
Güncelleme:28.04.2023 11:48
3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye’nin yolunu çizmesiyle her alanda büyük değişimler yaşandı. Dış politikada Türkiye’nin prestiji tüm dünyada değişti. İşte son 20 yılda Başkan Erdoğan’ın farkını ortaya koyanlar…
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