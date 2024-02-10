10 Şubat 2024, Cumartesi
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Son 2 ayda neler yaşandı? Provokatif eylemlerin ardında kim var? Toplumsal fay hatları mı hedefte?
Türkiye’de son 1 ayda peş peşe yapılan provokatif saldırılar gerçekleşti Saldırılar ne anlama geliyor? Provokatif eylemlerin ardında kim var? Saldırılar planlı mı, seçime doğru artan provokasyon neyin işareti? Türkiye'de toplumsal fay hatları hedef mi alınıyor? Dini değerler ve milli hassasiyetler neden hedef alınıyor? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında önemli bilgiler aktardı.