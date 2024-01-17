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Sömestır tatili için geri sayım! Bakan Tekin dönem sonu haftasına katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 18:51
Okullarda sömestır tatili için geri sayım başladı. 20 milyonu aşkın öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu kapsamda okullardaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katıldı.
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