16 Ocak 2024, Salı
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki davada karar açıklandı! Hapis cezası para cezasına çevrildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme kararını açıklarken Mohamud'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası 27 bin TL para cezasına çevrildi. İşte detaylar...