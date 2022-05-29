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SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi! Nefesleri kesti

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Giriş: 29.05.2022 16:10
Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluşacak. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı. SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti.
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SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi!
SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi!
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