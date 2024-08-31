31 Ağustos 2024, Cumartesi
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SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun pek çok noktasında coşkuyla kutlandı. İstanbul'da o noktalardan biri oldu. İstanbul semalarına bakanlar gözlerini gösteriden alamadı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ün kokpit içi görüntülerini paylaştı. İşte o anlar ve nefes kesen görüntüler...