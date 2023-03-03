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Sol partilere destek ziyareti mi? Kılıçdaroğlu TİP ve Sol Parti liderleriyle bir araya geldi

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 15:27
Son dakika haberleri… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Sol partileri ziyaret etti. Ankara’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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