23 Temmuz 2024, Salı
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Sokak hayvanları yasa tasarısında düzenleme! "Ötanazi" ifadesi metinden çıkarıldı
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sürüyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan “ötenazi” ibaresi, AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden çıkarıldı.