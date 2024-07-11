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Sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 12:53
AK Parti'nin hazırladığı sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi imzaya açıldı. Buna göre, başıboş köpekler belediyeler tarafından toplanıp barınaklara alınacak, hastalıklı ve kuduz riski olan hayvanların dışındaki sokak hayvanlarına ötenazi uygulanmayacak. 2 yıl içerisinde sokaklarda başıboş köpek kalmayacak.
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Sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı
Sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı
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