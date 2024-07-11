Sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı

AK Parti'nin hazırladığı sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi imzaya açıldı. Buna göre, başıboş köpekler belediyeler tarafından toplanıp barınaklara alınacak, hastalıklı ve kuduz riski olan hayvanların dışındaki sokak hayvanlarına ötenazi uygulanmayacak. 2 yıl içerisinde sokaklarda başıboş köpek kalmayacak.

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