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Sokak hayvanları tasarısında düzenleme!

Sokak hayvanları tasarısında düzenleme! "Ötanazi" kelimesi yasadan çıkarılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 18:57
Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.
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