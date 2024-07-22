22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Sokak hayvanları tasarısında düzenleme! "Ötanazi" kelimesi yasadan çıkarılıyor
Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.