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Sokak hayvanları düzenlemesi: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık

Sokak hayvanları düzenlemesi: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 18:43
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanları düzenlemesinin "katliam yasası" olarak değerlendirilmesine "haksızlık" dedi. Çelik, dış politikaya ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
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