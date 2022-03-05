Şoför olmayınca direksiyona geçti! Türk vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı!

Türklerin Kiev'den otobüsle tahliyesi sırasında Ukraynalı şoförün Romanya sınırından geçmesine izin verilmedi. Bunun üzerine direksiyona Türk iş adamı Serdar Çatak geçti. Atak, yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuğun ardından otobüsü güvenli bir bölgeye götürdü.

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