Soçi'de kritik tahıl zirvesi! Başkan Erdoğan Rus mevkidaşı Putin ile bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'ye görüşecek. Görüşmede tahıl koridoru anlaşmasının geleceği ve Ukrayna savaşı gibi konuların ele alınması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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