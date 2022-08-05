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Soçi'de Başkan Erdoğan - Putin zirvesi ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi... İşte kritik zirvenin analizi

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." mesajını verdi. Putin ise Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı. ​Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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