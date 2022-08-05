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Soçi zirvesinden hangi kararlar çıkacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 17:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." mesajını verdi. Putin ise, 'Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı' dedi. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl koridoru ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. İHA ve SİHA'ların da masada olması beklenirken, görüşmeden vize sürprizi çıkabileceği değerlendiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Kritik görüşme hakkında açıklama yapan Kremlin, "Bugünkü görüşmede Suriye konusu ele alınacak, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz." ifadelerine yer verdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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