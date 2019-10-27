SMO, Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.