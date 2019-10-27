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27.10.2019
SMO, Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
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