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SMA'da Gen Tedavisi başlıyor

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Giriş: 08.06.2023 12:31
Yeni kabinede tekrar Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, SMA'da gen tedavisinin başlayacağını duyurdu.
SMA’da Gen Tedavisi başlıyor
SMA'da Gen Tedavisi başlıyor
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