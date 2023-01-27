27 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Skandal trol Tuncay Özkan’ın adamı! Ünlülerin ismiyle Başkan Erdoğan’a hakaret etti
İzmir'de ucu CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a uzanan bir 'trol' skandalı patladı. Buca Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın sahte hesaplar üzerinden bazı isimlere saldırıda bulunduğu iddia edildi.