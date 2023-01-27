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Skandal trol Tuncay Özkan’ın adamı! Ünlülerin ismiyle Başkan Erdoğan’a hakaret etti

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 08:51
İzmir'de ucu CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a uzanan bir 'trol' skandalı patladı. Buca Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın sahte hesaplar üzerinden bazı isimlere saldırıda bulunduğu iddia edildi.
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