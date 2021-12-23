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Skandal etkinliğin altından CHP'li aday çıktı! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar

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Giriş: 23.12.2021 10:24
stanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan özel bir anaokulunda yapılan etkinliğe ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çarşaf giyen kadınlar aşağılanırken Osmanlı Devleti'ni karalayan yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, padişahlar çocuklara kötüleniyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti.
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